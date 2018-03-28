Antalya Korkuteli'de Taşımalı Servis Araçları Denetimi

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, taşımalı sistemle öğrenci taşıyan servis minibüslerini denetimlerini sürdürdü.

Sabah saatlerinde Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik ve jandarma ekipleri Yelten, Yeşilyayla, Çomaklı ve Bozova'da taşımalı eğitime öğrenci taşıyan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde araçta bulunması gereken evraklar ve öğrenci, sayısı kontrol edildi.

Murat Çelik, servis şoförlerinin kurallara uyup, uymadıkları, öğrencilerin kemer takıp takmadıkları ve servislerin uygun olup olmadıklarının denetlendiğini ve bu denetimlerin yıl boyu süreceğini belirtti.

Çelik"2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca taşımalı eğitimde denetimler devam edecek. Yapılan denetlemede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Sürücülerimizde kurallara aykırı bir şey görmedik. Sonuçta can taşıyorlar ve bu sorumluluğun farkında olduklarını düşünüyoruz. Ancak kurallara aykırı bir durumla karşılaştığımız taktirde cezai işlem mutlaka uygulanacak, bunu da kulak ardı etmesinler." dedi. - ANTALYA