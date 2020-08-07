ANTALYA Köpeklere sulu serinlik
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ANTALYA Köpeklere sulu serinlik

Köpeklere sulu serinlikKONYAALTI Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin misafirleri, sıcak yaz günlerinde banyo seanslarıyla serinliyor.

07.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:42

Köpeklere sulu serinlik

KONYAALTI Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin misafirleri, sıcak yaz günlerinde banyo seanslarıyla serinliyor.

Antalya'da hissedilen hava sıcaklığının 40 derece, nem oranının ise yüzde 80'lere ulaştığı bugünlerde Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan misafirler için de gerekli önlemler alındı. Rehabilitasyon Merkezi'nde misafir edilen 200 köpek ve 150 kedi için sıcaklara karşı çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor. Tavan vantilatörleri ile hava sıcaklığı düşürülüyor, günlük olarak kedi ve köpeklerin yaşam alanları sürekli yıkanıyor. Köpekler için de banyo seansları düzenleniyor. Banyo seanslarında renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

DENGE KAYIPLARI YAŞIYORLAR

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner Nilay Vurkaç, havaların ısınmasıyla köpeklerin de sıcaklardan kaynaklı denge kayıpları yaşayabildiğini söyledi. Veteriner Vurkaç, 'Rehabilitasyon merkezimizin sevimli misafirlerinin alt zeminlerinin serinletmesi ve yıkanması işlemi günlük olarak gerçekleştiriliyor. Bölgemiz sınırlarında canlar için mama ve su kapları yerleştirdik. Günlük olarak kontrol edilerek değiştiriliyor. Bu noktada zaman zaman vatandaşlarımızın duyarlı olmaların istiyoruz. Apartmanlarının önlerine küçük su kapları konulabilir. Sokakta yaşayan canların da su ihtiyacı oluyor" dedi.

MEDİKAL KOŞULLARDA YIKANIYOR

Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sevimli konukları için banyo seansları düzenlediklerini söyleyen Nilay Vurkaç, 'Merkezimizde 200 köpek, 150 kedi misafir ediyoruz. Malum hava şartlarıyla birlikte ağustos ayı çok sıcak geçiyor. Köpeklerimizin deri ve tüy dengesini bozmamak adına medikal koşullarda günlük olarak yıkıyoruz. Kulaklarına koruyucular takarak, gözlerini temizliyoruz. Yıkama işlemiyle köpekler biraz olsun rahatlıyor. Evde köpek besleyen vatandaşlarımız da serinletme amaçlı köpeklerini yıkayabilir. Özel şampuanları tercih etmelerini öneniriz veya yıkama işlemi için bir veterinere danışmalarında fayda var" diye konuştu.

ANTALYA Köpeklere sulu serinlik

Kaynak: DHA

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