Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)

YOL YENİDEN AÇILDIBölgedeki tipi ve buzlanma riski nedeniyle TIR, kamyon ve benzeri araçların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya karayolu, saat 15.30 itibari ile yeniden açıldı.