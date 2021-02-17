Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)
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Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)

17.02.2021 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:25
Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)

YOL YENİDEN AÇILDIBölgedeki tipi ve buzlanma riski nedeniyle TIR, kamyon ve benzeri araçların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya karayolu, saat 15.30 itibari ile yeniden açıldı.

YOL YENİDEN AÇILDI

Bölgedeki tipi ve buzlanma riski nedeniyle TIR, kamyon ve benzeri araçların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya karayolu, saat 15.30 itibari ile yeniden açıldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.


Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)
Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN

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