Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)
17.02.2021 16:20 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:25
YOL YENİDEN AÇILDIBölgedeki tipi ve buzlanma riski nedeniyle TIR, kamyon ve benzeri araçların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya karayolu, saat 15.30 itibari ile yeniden açıldı.
YOL YENİDEN AÇILDI
Bölgedeki tipi ve buzlanma riski nedeniyle TIR, kamyon ve benzeri araçların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya karayolu, saat 15.30 itibari ile yeniden açıldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN