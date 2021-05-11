ANTALYA KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURAN ADAMA EV HAPSİ
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ANTALYA KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURAN ADAMA EV HAPSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da, komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tartışma sırasında tüfekle göğsünden vurup ağır yaralayan Dursun B.'ye (74) ev hapsi verildi.

Antalya'da, komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tartışma sırasında tüfekle göğsünden vurup ağır yaralayan Dursun B.'ye (74) ev hapsi verildi. Elektronik kelepçe takılacak olan Dursun B., ilk duruşmaya kadar evinden çıkamayacak. Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Sardunya Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evinde yalnız yaşayan Dursun B., misafirliğe gelen komşusunun kardeşi Sinan Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada evine giden Dursun B., aldığı tüfekle geri dönüp, çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Sinan Genç'i de tüfekle kovalayan Dursun B., göğsüne tek el ateş etti. Dursun B., mahallelinin sopalı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Dursun B.'yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Genç'e ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Genç, daha sonra sağlık ekibince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Genç'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

'ASIL BEN CANIMI ZOR KURTARDIM'

Dün geceyi polis merkezinde geçiren Dursun B., emniyetteki sorgusunun ardından bugün 'insan öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Dursun B., olayın mağduru olduğunu belirterek, 3 kişi evimin bahçesine kadar girerek beni darbetti. Ben de ellerinden kurtulup evdeki tüfeği aldım. Onları korkutup uzaklaşmalarını sağlamak isterken, tüfek patladı. Asıl ben canımı zor kurtardım. Yaralama gibi bir niyetim yoktu. Ayrıca benim sağlık sorunlarım var dedi. Sulh Ceza Hakimliği, elektronik kelepçe takılmasına karar verdiği Dursun B.'nin, açılacak davanın ilk duruşmasına kadar ev hapsinde kalmasına hükmetti. Mahallelinin, sık sık olay çıkardığı gerekçesiyle Dursun B.'den daha önce birkaç kez şikayetçi oldukları, Dursun B.'nin de yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.

ANTALYA KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURAN ADAMA EV HAPSİ
ANTALYA KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURAN ADAMA EV HAPSİ
ANTALYA KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURAN ADAMA EV HAPSİ
ANTALYA KOMŞUSUNUN KARDEŞİNİ TÜFEKLE VURAN ADAMA EV HAPSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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