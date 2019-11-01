Antalya kanepedeki zuladan uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı

01.11.2019 10:03

Kanepedeki zuladan uyuşturucu çıktı, şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin şüphe üzerine parkta durdurduğu Hasan Akgül'ün üzerinde 59 gram, evindeki kanepedeki gizli bölmelerde ise bir kısmı paketlenmiş 611 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Hasan Akgül, tutuklandı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla okul çevreleri ve parklarda denetim yaptı. Side Mahallesi'nde geçen salı günü yapılan denetimde, bir parkta şüphe üzerine durdurulan Hasan Akgül'ün kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Aramada, Hasan Akgül'ün üzerinden satışa hazır 10 paket halinde 59 gram esrar ve 10 ecstacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada, salondaki bir kanepenin içine yapılan gizli bölmelerde, bir kısmı paketlenmiş satışa hazır 611 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 pompalı tüfek, 26 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira, 25 dolar ve 35 Euro ele geçirildi.

Hasan Akgül, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ev kullanmak' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA