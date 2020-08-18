ANTALYA KALEİÇİ'NİN MASKOTU KÖPEK, 4 YAVRU KEDİYE ANNELİK YAPIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA KALEİÇİ'NİN MASKOTU KÖPEK, 4 YAVRU KEDİYE ANNELİK YAPIYOR

Antalya'da yaşayan Hollandalı Nancy Siegers (51), 7 yıl önce görür görmez aşık olduğu Sarpei cinsi 'Çayteej' adlı dişi köpeği sahiplendi.

18.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:09

Antalya'da yaşayan Hollandalı Nancy Siegers (51), 7 yıl önce görür görmez aşık olduğu Sarpei cinsi 'Çayteej' adlı dişi köpeği sahiplendi. Zamanla Kaleiçi'nin maskotu haline gelen Çayteej, 8 ay önce bir sokak kedisini sahiplenip yaşadığı butik otele getirdi. Yaklaşık 5 hafta önce doğum yapan kedinin reddettiği 4 yavrusuna, Çayteej sahip çıktı.

Hollandalı Nancy Siegers, turizm rehberliği yaptığı sırada 27 yıl önce geldiği Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ne yerleşti. Nancy Siegers, 7 yıl önce işe gittiği sırada yolunun üzerindeki pet shop'ta, Sharpei cinsi yavru köpek gördü. Köpeği sahiplenen Nancy Siegers, 'Çayteej' adını verdi. Yaklaşık 6 ay sonra Kaleiçi'nde kafe açan Nancy Siegers, köpeğini çok sevdiği için ve adını çağrıştırdığı için kafeye 'Çay- Tea' ismini verdi. İsmiyle anılan kafede duran Çayteej, zamanla tarihi Kaleiçi'nin maskotu haline geldi.

Kafenin yakınına bir butik otel açıp orada yaşamaya başlayan Nancy Siegers, Çayteej'nin çok özel bir köpek olduğunu keşfetti. Köpeklere karşı fobisi olan müşterilerin Çayteej'i gördüklerinde önyargılarını yıktıklarını belirten Nancy Siegers, sırf Çayteej'i görmek için gelen müşterileri olduğunu söyledi. Çayteej'in konuşulan her şeyi anladığını vurgulayan Siegers, kafeye ve otele çocuklar geldiğinde ona uslu durmasını anlattığını, çocuklar geldiğinde ise Çayteej'in üzerine binip sevdiklerinde bile tepki vermediğini anlattı.

KEDİLERE ANNELİK YAPIYOR

Çayteej'in merhametli bir kalbi olduğunu belirten Siegers, "Çayteej'e bütün kediler aşık oldu, bu çok özel bir şey. Kedilere çok sahip çıkıyor. Kaleiçi'ndeki kediler ve köpekler sürekli kavga ederken Çayteej'i hep sevmek istiyorlar. Çayteej hepsini evlat edinmek istiyor. Bahçemizde bir anne kedi, 4 de yavru kedi var. Çayteej 8 ay önce bir kediyi evlat edinip otele getirdi. O kediye Mocha ismini verdik. Ona burada bakmaya başladı. 5 hafta önce de o kedi 4 yavru dünyaya getirdi. Mocha, yavrularını reddedince Çayteej onlara sahip çıktı. Onlara annelik, ablalık yapıyor. Yemek yesinler, su içsinler diye sürekli gözü üstünde. Çayteej her şeyi kontrol etmeye çalışıyor. Sürekli yavru kedilere bakıyor. Çayteej bizim hayatımız, o bizim çocuğumuz, o bizim her şeyimiz" diye konuştu.

'ÇOK FARKLI BİR KÖPEK'

Nancy Siegers, Çayteej ile tanıştıkları o anı şöyle anlattı:

"Pet shop'ta tanıştık. O zaman 2 aylık bebekti. Her sabah pet shop'tan geçerken bebek haliyle bakardı. Ona aşık oldum. 2 ay sonra sahiplendim. Çayteej çok farklı bir köpek. O aslında köpek gibi de değil. İnanılmaz duygusal. Bizim için çok özel bir yeri var. Her şeyi anlar. İnsanlara çok saygılı. İnsanlar onu çok sevmek istiyor, sürekli fotoğraf çekiyor. Çocuklar da onu kabul ediyor. İnsanlar bazen köpeklerden korkuyor ama Çayteej onların korkmaması için her şey yapıyor. İnsanlar Çayteej sayesinde korkularını yeniyor. Bizim için değil, tamamen Çayteej için gelen müşteriler var."

ANTALYA KALEİÇİ'NİN MASKOTU KÖPEK, 4 YAVRU KEDİYE ANNELİK YAPIYOR

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar 3. Sayfa
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Dünya
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Güncel
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı 3. Sayfa
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Kan donduran cinayet! Silahındaki bütün mermileri kuzeninin üzerine boşalttı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı! 6 ilimizde sağanak yağış bekleniyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Halit Ergenç, sevgilisini döven Ozan Güven'i savundu: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Meral Akşener Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Emrah Hadise Ozan Güven Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: ANTALYA KALEİÇİ'NİN MASKOTU KÖPEK, 4 YAVRU KEDİYE ANNELİK YAPIYOR - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 09:24:58. #1.14#
title