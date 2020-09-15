Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu
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Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu

Antalya'da dengesini kaybederek köprüden kanala düşüp boğulma tehlikesi geçiren Tuncer Baygümüş, itfaiye ekiplerinin halatla bağladığı can simidine tutunarak hayatta kalmayı başardı.

15.09.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:50

Antalya'da arkadaşıyla tarihi taş köprüde otururken dengesini kaybedip kanala düşen Tuncer Baygümüş, itfaiyenin suya fırlattığı can simidiyle kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki Cırnık Köprüsü'nde meydana geldi. Arkadaşıyla 900 yıllık Cırnık Köprüsü üzerinde oturan Tuncer Baygümüş, dengesini kaybedince kanala düştü. Akıntının şiddetiyle bir süre sürüklenen Baygümüş, kanal kenarındaki çalılara tutunarak, hayatta kaldı.

Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu

AKINTIYLA SÜRÜKLENDİ

İhbar üzerine kanala gelen itfaiye ekibi, akıntıyla yeniden sürüklenmeye başlayan Baygümüş'ü kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye can simidini halatla bağlayıp kanala fırlattı. İlk denemede can simidini tutmayı başaran Baygümüş, itfaiye ekipleri tarafından halatla çekilerek kanaldan çıkarıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren Baygümüş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baygümüş'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu
Kanala düşen genç, itfaiyenin can simidine tutunarak kurtuldu

Kaynak: DHA

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