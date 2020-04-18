ANTALYA İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı
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Mahmut Sami, Muratpaşa, Ali Çimen, Antalya, Güncel

ANTALYA İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı

İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı Antalya Türbeli Camii imam- hatibi Mahmut Sami Gündüz, koronavirüs nedeniyle yaşı gereği evden çıkamayan ve berberlerin kapalı olması yüzünden saç tıraşı olamayan 85 yaşındaki Ali Çimen'i evine giderek traş etti.

18.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 18:16
ANTALYA İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı

İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı Antalya Türbeli Camii imam- hatibi Mahmut Sami Gündüz, koronavirüs nedeniyle yaşı gereği evden çıkamayan ve berberlerin kapalı olması yüzünden saç tıraşı olamayan 85 yaşındaki Ali Çimen'i evine giderek traş etti. Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Camii imamı Mahmut Sami Gündüz, cemaatten Ali Çimen'in, "Bir derdim var, tıraş olamıyorum, beni tıraş et" talebini yerine getirdi. Diyanet Vakfı gönüllüsü olan ve aynı zamanda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda da görev alan Gündüz, tıraş makinasıyla Çimen'in evine gidip yaşlı adamın saç tıraşını yaptı. Maske ve eldiven kullanan Gündüz, "Ali Çimen amcamız yaşı gereği ve malum berberlerin kapalı olması nedeniyle tıraşının geldiğini, bu konuda yardımcı olmamı istedi" dedi. İmam Gündüz, bu tıraşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tıraşın sonunda da Çimen'e, "Şimdi damatlık oldun" diye espri de yaptı. Çimen de "Diyanetten Allah razı olsun, hocamdan Allah razı olsun. Allah bu karabulutu kaldırsın" diye dua etti. Gündüz'ün Çimen'i tıraş ettiği görüntüler, Antalya Müftülüğü aracılığı ile basın kuruluşlarına gönderildi.

Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal, Türbeli Camii'nin tadilatta olmasından dolayı kapalı olduğunu, imam Mahmut Sami Gündüz'ün de Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev aldığını belirtti. Uysal, "Vefa gruplarına gelen her türlü talep ve hizmet karşılanıyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmaması için 21 Mart'ta 81 il valiliğine genelge gönderip berber ve kuaför salonlarını kapatmıştı.

ANTALYA İmam cemaati tıraş etti, müftülük bülten yayınladı

Kaynak: DHA

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