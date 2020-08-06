ANTALYA İki bacağını kaybeden Ensar Akülü sandalye istiyorum
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ANTALYA İki bacağını kaybeden Ensar Akülü sandalye istiyorum

İki bacağını kaybeden Ensar: Akülü sandalye istiyorum*- Antalya'da 9 yıl önce şeker hastalığından iki bacağını kaybeden Ensar Yıldız (31), mevcut tekerlekli sandalyenin ellerinde yaralara neden olduğunu söyleyerek, hayırseverlerden akülü sandalye istedi.

06.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 06.08.2020 14:49

İki bacağını kaybeden Ensar: Akülü sandalye istiyorum

*- Antalya'da 9 yıl önce şeker hastalığından iki bacağını kaybeden Ensar Yıldız (31), mevcut tekerlekli sandalyenin ellerinde yaralara neden olduğunu söyleyerek, hayırseverlerden akülü sandalye istedi.

Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde oturan Ensar Yıldız, şeker hastalığından dolayı 9 yıl önce iki bacağını kaybetti. Annesini de bu hastalıktan kaybeden ve 3 kız kardeşi de şeker hastası olan Ensar Yıldız, mevcut kullandığı tekerlekli sandalyeyi taşıyamadığını belirterek, akülü sandalye istedi.

Bağlı bulunduğu belediyeye ve valiliğe başvurduğunu, ancak sonuç alamadığını anlatan Ensar Yıldız, "Bana valilikten 'doktor raporu getir' dediler. Gittiğim tüm hastanelerdeki doktorlar, kollarımın çalıştığını ve akli dengemin yerinde olduğunu söyleyerek, rapor vermedi. Akıl sağlığı yerinde olmayan biri bu akülü arabayı nasıl kullanacak. Onu da anlamış değilim. Gittiğim her yerden olumsuz sonuç aldım. Kullandığım tekerlekli sandalye beni taşıyamadığı gibi, ben de onu artık taşıyamıyorum" dedi.

Çok yorulduğunu ve akşamları inleyerek yattığını ifade eden Ensar Yıldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ellerimde yaralar çıkmaya başladı. Ben şeker hastalığından dolayı bacaklarımı kaybettim. Şimdi çok efor sarf ediyorum. Güç kaybediyorum, şekerim düşüyor. Kaç defa bu kullandığım sandalyeden dolayı sıkıntı atlattım. Para, erzak istemiyorum. Sadece akülü sandalye istiyorum. Yoksa hayatımı sürdüremeyeceğim. 805 TL engelli maaşı alıyorum. Başka da bir gelirim yok. Lütfen sesimi duyun."

ANTALYA İki bacağını kaybeden Ensar Akülü sandalye istiyorum

Kaynak: DHA

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