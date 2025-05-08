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ANTALYA HAVA DURUMU 8 MAYIS 2025: Antalya hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri

ANTALYA HAVA DURUMU 8 MAYIS 2025: Antalya hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, Antalya'da da hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Antalya'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar düşecek mi, yağış bekleniyor mu? İşte, Antalya için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Antalya'da da hissedilmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Antalya'da hava yer yer parçalı bulutlu olacak. Peki, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Antalya'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

ANTALYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Bugün Antalya genelinde sabah saatleri itibarıyla hava durumu parçalı bulutlu olarak başladı. Ancak öğleye doğru bulutlanmanın artacağı ve kısa süreli sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Antalya'da hava durumu bu nedenle anlık değişimlere açık olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, gün içinde en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık ise 18°C seviyelerinde seyredecek. Özellikle öğleden sonra beklenen kısa süreli sağanaklar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması isteniyor.

ANTALYA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

ANTALYA HAVA DURUMU 8 MAYIS 2025: Antalya hava durumu nasıl? Antalya için günlük ve haftalık hava durumu tahminleriAntalya hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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