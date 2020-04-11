ANTALYA Hastanede maske ve dezenfektan üretimi
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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Alanya, Güncel

ANTALYA Hastanede maske ve dezenfektan üretimi

Hastanede maske ve dezenfektan üretimiAntalya'nın Alanya ilçesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları ve hastalar için dezenfekte ve maske üretimine başladı.

11.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:55
ANTALYA Hastanede maske ve dezenfektan üretimi

Hastanede maske ve dezenfektan üretimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde pandemi hastanesi olarak hizmet veren ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık çalışanları ve hastalar için dezenfekte ve maske üretimine başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ) artan maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak ve üretime destek olmak amacıyla kendi bünyesinde üretime başladı. Hastane bünyesinde görev yapan eczacılar 10 gün içerisinde 500 litre alkol bazlı el dezenfektanı üretti. Yine hastanede kurulan atölyelerde ise 10 günde 2 bin cerrahi maske yapıldı. Hastane sağlık çalışanları başta olmak üzere ürettikleri maskeleri hastanede tedavi gören hastalar ve şehirdeki ihtiyacı karşılama yönünde kullanmaya başladı.

AMAÇ KATKI SUNMAK

Üretim hakkında bilgi veren ALKÜ Baş Eczacısı Türker Öksüz, hastane bünyesindeki üretimin Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kılavuza göre yapıldığını söyledi. Öksüz, "Dezenfektanları bakanlığın majistral el antiseptiği hazırlama kılavuzuna göre yaptık. Hazırladığımız dezenfektanlar 72 saat dinlendikten sonra kullanıma veriyoruz. Korona salgını ilk başladığında hastanemizin ihtiyacı olan el dezenfektanı üretimine kendi imkanlarımızla başladık. Amacımız hem hastaneye bir katkı sunmak hem de servislerin korunmasını sağlamaktı. Bu amaçla 500 litre el dezenfektanı üreterek tüm servislerin ihtiyaçlarını karşılamış bulunuyoruz" dedi.

Hastane yetkilileri cerrahi maskelerin de dikim sonrası sterilizasyon işlemine tabi tutulduktan sonra paketlenip kullanıma sunulacağını belirtti.

ANTALYA Hastanede maske ve dezenfektan üretimi

Kaynak: DHA

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