ANTALYA Hamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi

Hamile yolcu fenalaşınca şoför, yolcu dolu otobüsle hastaneye yetiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şehir içi taşıma yapan halk otobüsüne binen hamile kadın araçta bayılınca, şoför Mehmet Emin Yıldırım, kadını yolcularla beraber hastaneye götürdü. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Dinek Mevkii ile Kestel Mahallesi hattında çalışan Mehmet Emin Yıldırım'ın kullandığı 07 HDN 50 plakalı özel halk otobüsüne, dün saat 12.30 sıralarında Hacet Mahallesi'nde hamile kadın yolcu bindi. Otobüsün orta kısmında ayakta yolculuk yapan kadın, bir süre sonra fenalaştığını belirterek inmek istediğini söyledi. Otobüs durağa yaklaştığı sırada kadın yolcu bayıldı. Diğer yolcular kadına yardım ederken, durumu şoför Yıldırım'a söylediler.

GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİ, HASTANEYE SÜRDÜ

Bunun üzerine Mehmet Emin Yıldırım, güzergahını değiştirerek araçtaki yolcularla hamile kadını Alanya Alaaddin Keykubat Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Yıldırım'ın hamile yolcuyu hastaneye götürdüğü anlar ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

DURUMU İYİ

İlçede 4 yıldır otobüs şoförü olarak çalıştığını söyleyen Mehmet Emin Yıldırım, normal güzergahında ilerlerken kadın yolcunun fenalaştığını belirtti. Durağa yanaştığı sırada yolcunun bayıldığını belirten Yıldırım, Tabi o anı gören yolcular biraz panikledi. Tereddüt etmeden yolculara söylersek 'inecek olan varsa burada insin, yoksa hastaneye kadar durmayacağım' dedim. Güzergahın dışına çıkarak yaklaşık 7 dakikada yolcumuzu hastaneye ulaştırdık. Şoförler olarak her zaman vatandaşlarımız için buradayız. Hanımefendi bayıldığında sapsarı olmuştu. Durumu şu an gayet iyiymiş. Kadının ailesi de teşekkürlerini iletti dedi.

'HASSASİYET GÖSTERİRİZ'

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik de Mehmet Emin Yıldırım'ı davranışından dolayı taktir ettiğini söyledi. Başkan Çelik, Aslında bizim şoförlerimiz gerçekten duygusal insanlardır. Çok iyi hizmet yaptıklarını görüyoruz. Konu sağlık olunca hiçbir şey bizim önümüzde engel teşkil etmez. Vatandaşımızı en kısa ve en iyi yoldan hastaneye ulaştırmak için gerekli hassasiyeti gösteririz diye konuştu.

Kaynak: DHA