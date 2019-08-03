ANTALYA GÜNNERCİK YAYLA ŞENLİĞİ BAŞLADI

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 2'nci Toroslar Günnercik Yayla Şenliği temsili Yörük göçüyle başladı.

Gazipaşa merkeze 55 kilometre mesafede 1800 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerindeki Günnercik Yaylası'nda düzenlenen şenliğin açılışı dün temsili Yörük göçüyle yapıldı. Şenlik açılışına Kaymakam Ali Sakar, Cumhuriyet Savcısı Uğur Ölmezoğlu, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Gazipaşa Ziraat Oda Başkanı Yusuf Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörük göçünde en önde kavalıyla çoban, at üzerinde temsili Yörükler, küçükbaş hayvanlar ve develer eşliğinde yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş sonrası şenlik alanına girildi. Develerle şenlik alanını turlayan protokol üyeleri halkı selamladı. Şenlik açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri sunuldu. Protokol şenlik alanında kurulan stantları gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Sakar, burada bir stantta yayıkla ayran yaptı. Kaymakam Ali Sakar, ayranın tadına bakarak Çok doğal, mükemmel değerlendirmesinde bulundu. Akşam ise şenlik ateşi yakıldı. Gençler ateş başında gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. 3 gün sürecek Toroslar Günnercik Yayla Şenliği bu akşam Özlem Özdil konseriyle devam edecek.

Kaynak: DHA