ANTALYA-Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı
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Koronavirüs, Kemer, Güncel

ANTALYA-Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı

Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldıANTALYA'nın Kemer ilçesinin ünlü gece kulüplerinden Club İnferno Kemer, koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış partisini sosyal medya üzerinden yaptı.

19.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:36
ANTALYA-Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı

Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin ünlü gece kulüplerinden Club İnferno Kemer, koronavirüs tedbirleri kapsamında açılış partisini sosyal medya üzerinden yaptı. Ünlü DJ Burak Yeter'in performans sergilediği açılış, canlı yayınla Instagram üzerinden gerçekleştirildi.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında gece kulüpleri de geçen yıl kararlaştırdıkları tarihlerde açılışları gerçekleştiremedi. İlçenin en önemli gece kulüplerinden Club İnferno Kemer ise açılışını farklı bir şekilde yaptı. Gece kulübünün açılışı sosyal medya üzerinden canlı yayında dün saat 22.00'de yapıldı. Daha önceki planlamaya göre açılışta kulüpte sahneye çıkacak DJ Burak Yeter, evinde kurduğu sistemle canlı yayın yaparak, gece kulübünün açılış partisini gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren canlı yayın açılışında Burak Yeter sevenlerine 'evde kal' çağrısında bulunarak, eğlenceli dakikalar yaşattı. Açılışı yerli ve yabancı binlerce kişi izledi ve yorumda bulundu. Burak Yeter'i Türk sevenlerinin yanı sıra, Rusya, Hindistan, Ukrayna, Azerbaycan, İngiltere ve Hollanda gibi birçok ülkeden sevenleri takip etti.

Gece kulübünün sahibi Gürsel Aras, Biz de tüm vatandaşlarımıza şu zor günlerde 'evde kal' çağrısında bulunmak istiyoruz. Biz geçen yıl almış olduğumuz kararla Burak Yeter ile açılışımızı yapacaktık. Fakat ne yazık ki tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle yapamadık. Bu nedenle açılışımızı yine Burak Yeter ile saat 22.00'de Instagram üzerinden kulübümüzün sayfasından canlı yayın ile yapma kararı aldık. Umarım tüm dünyadaki sevenlerimiz de bu yayınımızı takip etmiştir dedi.

DJ Burak Yeter ise açılış öncesi yaptığı açıklamada, Bu akşam normalde Antalya Kemer'de performansımız vardı, yani açılışımız vardı. Maalesef ki evde kaldık, eve setup kurduk. Bu akşam yapacağımız canlı yayın saat tam 22.00'de bütün dünyaya hitap edecek. Ne diyoruz evde kalın, evde müzik dinlemeye devam edin diye konuştu.

YETER KARANTİNA SÜRECİ BENİM İÇİN ÇOK YARARLI OLDU

Karantina süreciyle ilgili de açıklama yapan Burak Yeter, Karantina süreci benim için çok faydalı geçiyor. Çünkü her gün evde yeni şarkılar yapıp, dinleyicilerle buluşturuyoruz. Özellikle Facebook ve Instagram sayfalarında canlı yayın yaptığımızda yüz binlerce kişiye ulaşabiliyoruz ve dinleyicilerimiz evde hoşça vakit geçirebiliyor. 2020 yazı benim için çok önemli bir yıldı çünkü 125'e yakın festival vardı ama bunların hepsi canlı yayına döndü. Bugün bile 25'e yakın canlı yayın bağlantısı beni bekliyor. Elimden geldiği kadar canlı yayınlara özen gösteriyoruz dedi.

ANTALYA-Gece kulübünün açılışı, sosyal medya üzerinden yapıldı

Kaynak: DHA

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