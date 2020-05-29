ANTALYA Evsel karantina başladı, mahalle normale döndü
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ANTALYA Evsel karantina başladı, mahalle normale döndü

Evsel karantina başladı, mahalle normale döndüAntalya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Zeytinköy semtindeki iki mahallenin karantina kararı sonra ererken, kısmi evsel karantinaya geçildi.

29.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:48

Evsel karantina başladı, mahalle normale döndü

Antalya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Zeytinköy semtindeki iki mahallenin karantina kararı sonra ererken, kısmi evsel karantinaya geçildi. Polisin demir bariyerlerle çevirdiği mahallede gece 00.00 itibari ile hayat normale dönerken polis, sabah saatlerinde bariyerlerini topladı. Dün yaşanan karantina gerginliği bugün yerini mutluluğa bıraktı.

Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy'de 'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar nedeniyle 15 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı. 15 Mayıs gecesi uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişi, bölgenin polis tarafından giriş- çıkışa kapatılmasıyla mahsur kaldı. Mahalleye 19 Mayıs günü öğle saatlerinde girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki bölgeye ulaşabilmek için kanalizasyona girmiş, 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kaldı ve polis ekibi tarafından çıkartıldı. Uygulamanın 14'üncü gününde de gerginlik yaşandı. Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını öne süren mahalleli, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin karantina bölgesinden çıkmasının engellenmesi için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uzun süre karantina şartlarına itiraz eden kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha sonra emniyet yetkililerinin gerekenin yapılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı. Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki Yeşildere Mahallesi'nde bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti. Gerginliğin yaşandığı mahallede akşam 24.00 itibari ile evsel karantina kararı uygulamasına geçildi. Alınan bu kararla birlikle iki mahalle etrafında 4 kilometre demir bariyerle çevrili alan, yeniden vatandaşlara açıldı. Sabah saatlerinde mahalleye gelen polis, demir bariyerleri toplandıktan sonra kamyonlarla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hayatın normale döndüğü Zeytinköy semtinde dün yaşanan karantina gerginliği bugün yerini mutluluğa bıraktı.

ANTALYA Evsel karantina başladı, mahalle normale döndü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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