Antalya Doğan Hakyemez İçin Antalya'da Tören

Spor Doğan Hakyemez için Antalya'da tören (2)

Tolga YILDIRIM ANTALYA (DHA) - Antalya'da dün gittiği hastanede muayene sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez için Antalya Spor Salonu'nda cenaze töreni düzenlendi. Hakyemez'in Türk bayrağına sarılı tabutu, salonda basketbol potasının altına getirildi. Tabutun önüne ise Hakyemez'in fotoğrafı ile basketbol topu konuldu. Basketbol hakemleri ile Hakyemez'in yetiştirdiği genç basketbolcular da tören sırasında tabutun yanında durdu. Törende Hakyemez'in kızları Deniz ve Burcu, babalarının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan Hakyemez'in eşi Filiz Hakyemez de başsağlığı dileklerini kabul etti.

Doğan Hakyemez'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor camiasından arkadaşları ile yetiştirdiği genç sporcular ve basketbol okulunun küçük öğrencileri törende gözyaşlarını tutamadı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, Hakyemez'in Türk basketbolunun bir duayeni, milli sporcusu, antrenörü ve menajeri olarak da hayatına sayısız başarı sığdırdığını söyledi. Vali Karaloğlu, Hakyemez'in başarılı sporcuların yetişmesine katkısı olmuş büyük bir spor insanı olduğunu vurguladı. Karaloğlu, Hakyemez'in ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

ARKADAŞLARI KONUŞTU

Türkiye Basketbol Federasyonu adına konuşan Murat Yosmaoğlu da geçmişte Doğan Hakyemez ile aynı takımda oynadığını, daha sonra onun açtığı yoldan gittiğini söyledi. Sporculuğu ve yöneticiliği ile Hakyemez'in kitaplara konu olacak bir kahraman olduğunu dile getiren Yosmaoğlu, Kaybettiği zaman bile hiçbir zaman pes etmeyen bir kişiliği vardı diye konuştu.

Yakın arkadaşı Emin Altıner ise Türkiye'nin iyi bir spor adamını, kendisinin ise ağabeyini kaybettiğini dile getirdi. Altıner, Sevgi dolu bir insandı. Düşmanına bile sporla yaklaşırdı. Maalesef kırgınlıkları vardı ama bunları hep içine attı ve kimseye söyleyemedi. Doğan ağabey, şöyle bir başını kaldırsan da dostlarını sana son görevini yaparken görebilsen dedi.

ESKİ SPORCUSU KONUŞTU

Hakyemez'in yetiştirdiği sporcular adına konuşan eski sporcusu Barış Güneyi de merhum spor adamının kendilerine bıraktığı Antalya Basket Okulları'nı büyüterek, ona layık olmaya çalışacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Hakyemez için helallik isteyerek, dua okudu.

KIZI TABUTA OMUZ VERDİ

Törenin ardından Doğan Hakyemez'in naaşı, başta kızı Burcu Hakyemez Dal olmak üzere sevenlerinin omzunda cenaze aracına taşındı. Cenaze, hava yoluyla İstanbul'a gönderildi. Hakyemez'in cenazesinin yarın Zincirlikuyu Camii'ndeki ikindi namazının ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

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