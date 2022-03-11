Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen "Düzensiz göçü ele almak: Bütüncül bir yaklaşım" başlıklı panelde, düzensiz göç meselesinin çok boyutluluğuna işaret edilerek, konunun tüm ülkelerin iş birliği ve eş güdümünde ele alınması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2022'de düzenlenen, TRT World sunucusu David Foster'ın moderatörlüğündeki panele, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü, Avrupa Konseyi Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi Leyla Kayacık, Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam ve Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi, Göç Diyalogları ve İş Birliği Direktörü Martijin Pluim katıldı.

Grandi, düzensiz göç meselesinin sadece kaynak veya ev sahibi ülkelerin değil, uluslararası kamuoyunu oluşturan tüm üyelerin ortak yükümlüğü olduğunun altını çizerek, bu bağlamda farklı sebeplerle ülkelerini terk etmek zorunda kalan düzensiz göçmenlerin uluslararası normlarda hayatlarını devam ettirmelerinin herkesle iş birliği içinde sağlanması gereken bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Göç İdaresi Genel Müdürü Ünlü de düzensiz göç yükünü en çok omuzlayan ülkelerin başında gelen Türkiye'nin, bu sorunu ekonomik, hukuki ve diğer pek çok perspektiften ele alan insani ve profesyonel bir yaklaşıma sahip olduğuna işaret etti.

Panelistler, düzensiz göçmeleri diğer ülkelerin sınırlarının dışında tutmakla bu sorunun çözülemeyeceğine değinerek, soruna kaynak olan unsurları ortadan kaldırmak adına tüm paydaşların iş birliği ve uyumuna ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Göç yönetiminin iletişim boyutuna ilişkin de değerlendirmelerini sunan panelistler, düzensiz göçmenlerin insan onuruna yaraşır şekilde misafir edilirken, suistimallere de fırsat verilmemesinin önemine vurgu yaptı.