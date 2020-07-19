ANTALYA Damat adayı, 'söz' bozulunca pompalıyla dehşet saçtı
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ANTALYA Damat adayı, 'söz' bozulunca pompalıyla dehşet saçtı

Damat adayı, 'söz' bozulunca pompalıyla dehşet saçtıANTALYA'da Onur D. (24), 'söz' yüzüğünün atılması üzerine kavga ettiği sözlüsünün kuzeni Melih K.'nin kamyoneti ile evlerine, 3 gün arayla pompalıyla iki kez ateş etti.

ANTALYA Damat adayı, 'söz' bozulunca pompalıyla dehşet saçtı
19.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 19.07.2020 16:21

Damat adayı, 'söz' bozulunca pompalıyla dehşet saçtı

ANTALYA'da Onur D. (24), 'söz' yüzüğünün atılması üzerine kavga ettiği sözlüsünün kuzeni Melih K.'nin kamyoneti ile evlerine, 3 gün arayla pompalıyla iki kez ateş etti.

Geçen perşembe ve dün silahlı saldırıyla sonuçlanan olaylar zinciri, G.A. (23) ile Onur D. arasında söz yüzüğü takılmasıyla başladı. Geçen pazar günü G.A. ile Onur D. arasında söz yüzüğü takıldı. G.A., Onur D.'nin kötü alışkanlıkları olduğu iddiasıyla geçen salı günü söz yüzüğünü atmaya karar verdi. Yanına erkek kardeşi ve kuzeni Melih K.'yı alan G.A., kuzeninin kamyonetiyle Onur D.'nin yanına gitti. G.A.'nın yüzüğü Onur D.'ye vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Onur D., tartışmanın büyümesi üzerine müdahale eden Melih K. ile kavga etmeye başladı. Bir süre sonra araya girenlerin müdahalesiyle olay sonlandırıldı.

KAMYONETİNE ATEŞ ETTİ

Bu kavga sonrası Onur D., geçen perşembe günü saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 882 Sokak üzerinde Melih K.'nin kamyonetini görünce, pompalı tüfekle aracın sol ön kapısına iki el ateş ederek kaçtı. Aracın kurşunlandığını gören Melih K. ile ailesi, polisi arayıp Onur D.'den şikayetçi oldu. İddiaya göre Onur D.'nin ailesi, Melih K. ve ailesini arayarak şikayetlerini geri çekmesini istedi. Melih K. ve ailesi ise bunu kabul etmedi. BU KEZ EVE ATEŞ ETTİ

İkinci silahlı saldırı ise dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Onur D., Melih K.'nin evinin önüne gelerek, pompalıyla 5 el ateş etti. Ancak pompalı tüfekten çıkan saçmalar, yan binadaki başka bir daireye isabet etti. Saçmalar, evin balkon kapısı ve pencerenin camlarına zarar verdi. Saldırı sırasında evde kimse olmaması, olası faciayı önledi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Melih K. ve ailesinin ifadelerine başvurdu. Melih K. ve ailesinin, saldırıyı Onur D.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini belirtmesi üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Onur D. ise dün gece saatlerinde polise giderek teslim oldu.

'İNTİKAM İÇİN ARACIMIZA SIKTILAR'

Onur D.'nin, geçen perşembe günü araçlarına ateş ettiğini ileri süren Melih K.'nin babası Halil K. (44), 'Oğlumdan intikam almak için aracımıza silahla ateş etti. İlk kurşunlama olayının ardından şikayetçi olduk. Sonrasında evime doğru ateş edileceğine, yanlış eve ateş açtı. Allah'tan ölü ya da yaralı yok. Can güvenliğimiz yok. Ailecek korkuyoruz" dedi.

'İYİ Kİ KOMŞULARIMIZ EVDE YOKTU'

Pazar günü ağabeyinin kızı ile Onur D. arasında söz kestiklerini anlatan Melih K.'nin annesi Adile K. (45) ise "Salı günü abimin kızı damat hakkında yanlışları öğrenince, yüzüğü atmaya gidiyor. Benim oğlum da onları aracıyla götürüyor. Abimin kızı yüzüğü bırakınca, damat adayı küfürler etmeye başlıyor. Sonra benim oğlumun yanına geliyor. Sonrasında oğlumun üzerine yürüyerek kavga ediyorlar. Bunun neticesinde Onur D., perşembe günü aracımıza ateş etti. Bize gözdağı vermek istedi herhalde. Bugün de evimize ateş açtılar ama evimizi tam çıkaramadıkları için, yan binada oturan komşumuzun ikinci katına geldi. İyi ki komşularımız evde yoktu, can kaybı olmadı" diye konuştu.

'YARIN GELİR BANA SIKAR'

Çok korktuklarını belirten Adile K., "Bugün bize özür dilememiz için mesaj attılar. Biz silah sıkmadık, bir şey yapmadık. Şikayetimizden vazgeçelim diye tehdit ediyorlar. Kurşunlama olayının ilkinde gidip şikayetçi olduk. Aracımıza evime silah sıkan adam yarın gelir bana sıkar. Devletimizden yardım istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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