Antalya'daki kuş istasyonunda Prag ve Brüksel'de halkalanmış akgerdanlı ötleğenler yakalandı
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Antalya'daki kuş istasyonunda Prag ve Brüksel'de halkalanmış akgerdanlı ötleğenler yakalandı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'daki kuş istasyonunda Prag ve Brüksel'de halkalanmış akgerdanlı ötleğenler yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda Çekya'nın başkenti Prag ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de halkalanmış 2 akgerdanlı ötleğen yakalandı.

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Antalya'nın Serik ilçesindeki Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda Çekya'nın başkenti Prag ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de halkalanmış 2 akgerdanlı ötleğen yakalandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ve Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında 2017'de kurulan istasyonda ilkbahar kuş halkalama çalışmalarına başlandı.

İstasyonda son olarak Bürüksel ve Prag'da halkalanmış akgerdanlı ötleğenler misafir edildi. Afrika'da kışlayan ve ilkbaharda kuzey bölgelerdeki üreme bölgelerine uzun mesafeler kat ederek giden bu kuş türleri, Akdeniz'de bulundukları dönemde Boğazkent bölgesinde mola veriyor. Göçmen kuşlar, bölgede dinlenip yeterince beslendikten sonra Prag ve Brüksel'e doğru yola çıkacak.

İstasyon sorumlusu Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hakan Karaardıç, baharın gelmesiyle bölgede yoğunlaşan kuş göçlerinde yakalanan tür çeşitliliği ve sayısında artış yaşandığını söyledi.

İlkbahar çalışmasında şu ana kadar 50 farklı türden 2 bin 250 kuş yakalandığını belirten Karaardıç, "Son bir haftada yaklaşık 1300 kuş yakalandı. Sayının artmasıyla çalışmalarımızın önemini de ortaya çıkmaya başladı. Farklı ülke ya da kendi halkaladığımız kuşlara dair geribildirim veriler de arttı." dedi.

Boğazkent İstasyonu'nda halkaladıkları bir karabaş ötleğenin 4 yıl 14 gün sonra yeniden istasyonda yakaladıklarını ifade eden Karaardıç, bu kuşun bu süre zarfında üreme alanı ile kışlama alanı arasında yaklaşık 40 bin kilometre mesafe kat ettiğini düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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