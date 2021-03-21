Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama
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Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama

21.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:07
Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama

ANTALYA'da 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 231 şüpheliden 175'i tutuklandı.

ANTALYA'da 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 231 şüpheliden 175'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, il merkezinde uyuşturucu madde üreten, satan ve temin eden kişilerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, elde edilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin yakalanması için arama ve gözaltı talimatları verildi. Soruşturmayı yürütmek üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca görevlendirilen 2 Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mart tarihinde yapılan operasyonda, Muratpaşa, Kepez ve Aksu merkez ilçelerinde toplam 215 adreste arama yaptı, 210 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına sayısı, şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 231'e yükseldi.4 aylık teknik ve fiziki takiple gözaltına alınan şüphelilerden 5'i Cumhuriyet Savcısının talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i de Cumhuriyet Savcılığı'nca serbest kaldı. Tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 175'i, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. 35'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam ediyor.


Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama
Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama
Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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