Antalya'da yunus timi ile takibe aldıkları aracın çarpışması güvenlik kamerasına da yansıdı Antalya'da yunus timi ile takibe aldıkları aracın çarpışması güvenlik kamerasına da yansıdıAntalya'nın Serik ilçesinde 2 polis memurunun bulunduğu motosikletli Yunus ekibi, tartıştığı kadını zorla bindirdiği hafif ticari araçla götürmeye çalışan sürücüyü takibe aldı.

Antalya'da yunus timi ile takibe aldıkları aracın çarpışması güvenlik kamerasına da yansıdı

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 polis memurunun bulunduğu motosikletli Yunus ekibi, tartıştığı kadını zorla bindirdiği hafif ticari araçla götürmeye çalışan sürücüyü takibe aldı. O kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletin arkasındaki artçı polis memuru çarpmanın şiddeti ile havada uçarken, araç devrilmekten son anda kurtuldu.

Kaza dün öğle saatlerinde yaşanmıştı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saat 13.00 sıralarında yapılan ihbarda, Kadriye Mahallesi turizm caddesinde bir erkekle bir kadının tartıştıkları, ardından kadının 07 ABD 798 plakalı ticari araca zorla bindirildiği kaydedildi. Bunun üzerine emniyetin ilgili birimleri harekete geçerek, aracı takibe aldı. İhbarı yapan vatandaş da kadının zorla bindirildiği aracı takip ederek, polislere bilgi verdi.

POLİSLERİN ÖNÜNE DOĞRU MANEVRA YAPTI

07 A 8243 resmi plakalı motosiklette bulunan polis memurları Hikmet Hamdi Öktem ve Erkan Er'den oluşan Yunus timi, sürücüsünün M.S. olduğu belirlenen aracı Acısu kavşağında yakaladı. Motosikletli polislerin durdurmak istediği sürücü M.S., aracıyla polislerin önüne manevra yaptı. Duramayan motosiklet araca çarparken, üzerindeki 2 polis yola savruldu.

Diğer polis ve sağlık ekipleri de hızla olay yerine geldi. Sağlık ekipleri her iki polisin ağır yaralandığını belirledi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen polis memurları, tedaviye alındı. Polislerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan avukat olduğu belirtilen sürücü M.S. polis tarafından olay yerinde gözaltına aldı. Kimliği öğrenilemeyen yaralı kadın ise sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, olayın ardından kaza yerine gelerek, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin'den bilgi aldı ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

KAZA ANI KAMERADA

Yunus polis timi ile kaçan aracın çarpışma görüntüleri bir işylerinin güvenlik kamerasına kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Polislerin bulunduğu motosiklet, ani manevra yapan araca süratle çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç devrilmekten son anda kurtulurken, motosikletteki artçı polis ise havada uçtu. O anlar kameraya kayıtlarına da yansıdı.

Kaynak: DHA