Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Antalya'da sokakta yürüyen kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak hayatını kaybetti

KONYAALTI (İHA) - Antalya'da sokakta yürüyen bir vatandaş, sokakta fenalaşarak hayatını kaybetti. Şahsın yere düştüğünü gören vatandaşlar polise haber verdi.

YARDIMINA KOŞTULAR

Saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi 27 Sokak'ta yürüyen 67 yaşındaki İsmail Demir, kendini kötü hissetmesi sonucu bir süre apartman duvarına dayandı. Kedine gelen Demir, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. İsmail Demir'in yere düştüğünü gören vatandaşlar yardıma koştu.

BİR TÜRLÜ KENDİNE GELMEDİ

Vatandaşlar Demir'in kendisine gelmemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti

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