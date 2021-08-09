Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi edildi
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Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi edildi

Antalya'da yaralı bulunan caretta caretta tedavi edildi
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde balıkçıların bulduğu yaralı deniz kaplumbağası, tedavi edilerek denize bırakıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde balıkçıların bulduğu yaralı deniz kaplumbağası, tedavi edilerek denize bırakıldı.

Sorgun Mahallesi açıklarında balıkçılar kafası misinaya dolanmış ve yaralanmış halde buldukları ceratta carettayı Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekiplerine teslim etti.

Dernek üyelerinin, ilçedeki orman yangınlarından zarar gören yaban hayvanları için kurulan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sahra Hayvan Hastanesine getirdiği caretta caretta, burada tedavi edildikten sonra denize bırakıldı.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, önceki gün yine yaralı halde bulunan ve boğazından misina ile çöp poşeti çıkartılan başka bir caretta carettanın öldüğünü belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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