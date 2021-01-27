Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (6)
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Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (6)

27.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:57
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (6)

KUMLUCA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Kumluca ilçesinde dün geceden bu yana sağanak ve fırtına etkili oldu.

KUMLUCA'DA SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün geceden bu yana sağanak ve fırtına etkili oldu. Özellikle sabah saatlerinde etkisini arttıran fırtına birçok seranın örtüsünü yırttı. Zarar gören çiftçileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Gece saatlerinde başladı. Bugün saat 12.00 gibi sona erdi. Çok şiddetli doğu ve güney yönlü rüzgarlarla karşı karşıya kaldık. Yoğun da bir yağış vardı. Allah'a çok şükür az hasarlarla atlattık. 3- 5 çiftçimizin seraları var, atlattık. Çiftçilerimize kolay gelsin. Allah beterinden korusun. Hasar çok cüzi, çok az diyebileceğimiz kadar, sadece plastiklerin patlaması şeklinde zararımız oldu. Ama gece 12.00'den gündüz 12.00'ye kadar ortalama 12 saat ciddi bir esinti oldu. Güzel de yağışlarımız oldu. Çok şükür" dedi.

Plastik sera örtüsü yırtılan çiftçi Alaaddin Çetiner (58) de, "Evin içinde oturuyorduk. Çok kuvvetli rüzgar esti. Dışarı çıktım. Bir baktım. Benim seranın plastiğini yırtmış. Yapacak bir şey yok. Tamir edeceğiz. Üstünün plastiği yırtılınca domateslerime yağmur zarar verdi" dedi.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),


Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (6)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (6)
Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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