Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:46
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilediAntalya kent merkezinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, falezleri dövdü.

Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Antalya kent merkezinde lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar, falezleri dövdü. 40 metre yükseklikteki falezleri aşan dalgalar, görüntüsüyle ürküttü. Yat limanına bağlı balıkcı teknelerinin sahipleri, yağmur ve fırtınadan etkilenmemesi için teknelerinin iplerini sıkı sıkı bağladı. Diğer yandan, Kundu bölgesindeki portakal bahçeleri su altında kaldı. Mevlana Caddesi'nde, halı firmasına ait standın üzerine devrildiği kişi, yaralandı. Adı henüz bilinmeyen yaralı, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece su baskını meydana gelen 14 noktada çalışma gerçekleştirdi. Toplam 42 istasyonda 250 personelle hazır bekleyen itfaiye ekipleri, ihbarlara müdahale ediyor.

SİDE'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Antalya'da dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor. Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side Limanı'nda bulunan tur teknelerinin tamamı Manavgat Irmağı'na çekilirken, balıkçı barınağındaki tekneler de sıkı sıkıya bağlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, Side Limanı'nda bulunan dalgakırana çarptı. Koronavirüs salgını sebebiyle tarihinin en boş günlerini yaşayan Side'de deniz kenarındaki 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nda dalgalar renkli görüntüler oluşturdu.

FIRTINAYA RAĞMEN BALIK TUTMAYA ÇIKTI

Diğer taraftan şiddetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar balık tutmaya çalıştı. Side Limanı'nda denize olta atan İlyas Aktaş, "Denizde balık var ama rüzgar ve fırtına nedeniyle zor oluyor. Bazen oltayı istediğimiz yere atamıyoruz, bazen misina dolanıyor. Ama yine de balık tutmaya devam edeceğim" dedi.

Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da dev dalgalar falezleri dövdü; şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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