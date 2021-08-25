Antalya'da üç aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konya- Antalya karayolunun Akseki ilçesi yakınlarında meydana geldi. H.U. yönetimindeki 48 SGF 4 plakalı otomobil ile P.A.yönetimindeki 34 BLF 648 ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 JK 216 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada H.U., M.C., A.C., R.K. ile P.A., G.A. ve B.Z.A. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin