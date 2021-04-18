Antalya'da tarımsal ürünlerin kalitesinden yararlı böceklerle ödün verilmiyor
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Antalya'da tarımsal ürünlerin kalitesinden yararlı böceklerle ödün verilmiyor

Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında söz sahibi illerinden Antalya'da, ürünlerde ilaç kalıntısını engellemek için bitkiler faydalı böceklerle korunuyor.

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Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatında söz sahibi illerinden Antalya'da, ürünlerde ilaç kalıntısını engellemek için bitkiler faydalı böceklerle korunuyor.

Batı Akdeniz Bölgesi'nden, 135 ülkeye yaş sebze ve meyve ihracatı yapılıyor, geçen yıl 600 milyon dolarlık yurt dışı ürün satışı gerçekleşti. Ürünlerin büyük bir bölümünün yetiştiği Antalya'da biyolojik mücadeleyle etkin çalışma yürütülüyor.

Sebze ve meyvelerin daha kaliteli olmasını ve hak ettiği değerde satılmasını isteyen üreticiler, ilaç kalıntısının da önüne geçmek için yararlı böcekleri kullanıyor.

Antalya'da biyolojik mücadelede Ar-Ge çalışmaları yapan bir firmanın satış pazarlama müdürü Hasan Hüseyin Altıntaş, AA muhabirine, 1997'den bu yana zirai ilaç kullanımını azaltmak ya da hiç kullanmadan biyolojik mücadeleyle üretim yapmak için ülke genelinde önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tuta, yaprak bitine karşı yararlı böceklerle mücadele

Atıntaş, domates, biber, salatalık, kabak, çilek gibi ürünlere beyaz sinek, tuta, yaprak biti gibi böceklerin zarar verdiğini, bunlara karşı üreticilerin zirai ilaç kullandığını belirterek, zirai ilaçların zamanında yapılmaması ya da önerilenden daha fazla kullanılması nedeniyle ürünlerin verimsiz ve sağlıksız yetiştiğini kaydetti.

Kaliteli, sağlıklı ve ilaç kalıntısız ürünler yetiştirmek için biyolojik mücadele yöntemlerini arasında bulunan faydalı böcekleri kullandıklarını anlatan Altıntaş, "Zararlı böcekler kadar ürün için yararlı böcekler de var. Sezon başında faydalı böcekleri seraya salıyoruz. Beyaz sinek, tuta, yaprak biti gibi zararlı böcekler serayı istila etmeye geldiğinde faydalı böcekler onlarla beslenip, zararlı böcek popülasyonunu kontrol altına alıyor. Böylece üretici ilaç kullanmak zorunda kalmıyor." ifadesini kullandı.

Altıntaş, yararlı böceklerin çok küçük olduklarını, üzerinde dolaştığı bitkiye herhangi bir zarar vermediğini de ifade etti.

İhracatta ilaç kalıntısının ciddi problem olduğuna değinen Altıntaş, "Faydalı böcekler, çiftçilerimize ilaç kalıntısız üretim yapma şansı sunuyor. Çiftçilerimiz de gönül rahatlığıyla ihracat yapma ve ürünlerini daha kıymetli fiyatlarda satma imkanına kavuşuyorlar." dedi.

Yararlı böcek kullanımının giderek yaygınlaştığını ancak bunun yeterli olmadığını aktaran Altıntaş, daha sağlıklı, verimli ürünlerin yetişmesi ve hak ettiği fiyattan satılmasıyla ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlanacağını söyledi.

Altıntaş, yararlı böceklerin şu anda ağırlıklı olarak seralarda, açık alanlarda da narenciye, nar bahçelerinde kullanıldığını belirtti.

Yararlı böceklerle koruduğu biberleri Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç ediyor

Antalya'da Kaliforniya biberi üretip ihraç eden Adem Tektimor da 8 yıldır 40 dekarlık alanda üretim yaptıklarını söyledi.

İhracata yönelik çalıştığını anlatan Tektimor, "İhracatta üründeki en ufak hata kabul edilmiyor, ürün geri gönderiliyor. Yaptığımız araştırmada faydalı böceklerin daha etkin olduğunu gördük ve seralarımızda zirai ilaç yerine faydalı böcekleri kullanmaya başladık. Koyduğumuz böcekler, zararlı böcekleri bertaraf ediyor." diye konuştu.

Kaliforniya biberini ağırlıklı olarak Rusya ve Balkan ülkelerine gönderdiğini belirten Tektimor, ilaç kalıntısı gibi bir problem yaşamadığı için hiçbir ürünün de geri gelmediğini kaydetti.

Antalya'da tarımsal ürünlerin kalitesinden yararlı böceklerle ödün verilmiyor
Antalya'da tarımsal ürünlerin kalitesinden yararlı böceklerle ödün verilmiyor
Antalya'da tarımsal ürünlerin kalitesinden yararlı böceklerle ödün verilmiyor
Antalya'da tarımsal ürünlerin kalitesinden yararlı böceklerle ödün verilmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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