Jandarmadan tarihi eser baskını
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Jandarmadan tarihi eser baskını

Jandarmadan tarihi eser baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş ve bronz objeler ele geçirildi.

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen taş ve bronz objeler ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Manavgat ilçesi Sırtköy Mahallesi'nde ikamet eden N.B. ve M.E. isimli şahısların tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 adet taş heykel, 11 adet taş obje, 3 adet bronz kap, 5 adet bronz obje, 1 adet bronz su matarası ile 3 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserlerin, incelenmek üzere Side Müze Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. - ANTALYA

Jandarmadan tarihi eser baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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