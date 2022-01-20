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Antalya'da portakal ağaçları buz tuttu

Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 'zirai don' uyarısıyla üreticiler seralarda ateş yakıp nöbet tutarken, kent merkezinin bazı bölgelerinde portakal ağaçları buz tuttu.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ANTALYA'da 'zirai don' uyarısıyla üreticiler seralarda ateş yakıp nöbet tutarken, kent merkezinin bazı bölgelerinde portakal ağaçları buz tuttu. Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar buz tutan ağaçları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Akdeniz bölgesi için 'zirai don' uyarısıyla üreticiler önlemlerini aldı. Seralarda hava sıcaklığının 3 derecenin altına inmemesi için sobalar yakılırken, kent merkezinde sıcaklık gece yarısı sıfır dereceye düşünce buzlanma yaşandı. Kepez ilçesi Emek Mahallesi'nde bir sitenin bahçesindeki portakal ağaçları da buz tuttu, damlalarla da buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde buz tutan portakal ağaçlarını görenler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Annesiyle buz tutan ağacın yanına gelen kişinin, "Evet böyle bir buzlama yapmış, soğuktan güzel olmuş ama, mükemmel" sözleri kameraya yansıdı. Buz tutan portakal ağaçları sosyal medyada paylaşıldı.


Antalya'da portakal ağaçları buz tuttu

Antalya'da portakal ağaçları buz tuttu

Antalya'da portakal ağaçları buz tuttu

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet İstek - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Antalya, Güncel, Haber

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