Korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplanan aracın sürücüsü öldü, arkadaşları yaralandı

Antalya'da saat 17.00 sıralarında Korkuteli Güver Uçurumu mevkisinde kimliği henüz bilinmeyen sürücü yönetimindeki 48 AHC 595 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, bariyerin üst bölümünü bıçak gibi kestiği otomobildeki 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Bu sırada yaralılara müdahale eden sağlık ekibi, araçtakilerden bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

45 DAKİKADA ARAÇTAN ÇIKARILABİLDİLER

Yaralı Hakan Selçuk (45) ile kimliği henüz bilinmeyen diğer yaralı 45 dakikalık çalışma sonrası araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaşamını yitiren kimliği belirsiz diğer kişinin cesedi ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.