Korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplanan aracın sürücüsü öldü, arkadaşları yaralandı - Haberler
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Korkunç kaza! Bariyerlere ok gibi saplanan aracın sürücüsü öldü, arkadaşları yaralandı

Demirören Haber Ajansı, Veli Köken - Güncel
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, bariyerlere saplandı. Sürücünün öldüğü kazada arkada oturan 2 arkadaş ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da saat 17.00 sıralarında Korkuteli Güver Uçurumu mevkisinde kimliği henüz bilinmeyen sürücü yönetimindeki 48 AHC 595 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bariyere çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, bariyerin üst bölümünü bıçak gibi kestiği otomobildeki 3 kişiyi çıkartmak için çalışma başlattı. Bu sırada yaralılara müdahale eden sağlık ekibi, araçtakilerden bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

45 DAKİKADA ARAÇTAN ÇIKARILABİLDİLER

Yaralı Hakan Selçuk (45) ile kimliği henüz bilinmeyen diğer yaralı 45 dakikalık çalışma sonrası araçtan çıkartılarak, ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaşamını yitiren kimliği belirsiz diğer kişinin cesedi ise morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Araçlarıyla bariyerlere dalan 3 arkadaştan 1'i kazadan sağ çıkamadı

Araçlarıyla bariyerlere dalan 3 arkadaştan 1'i kazadan sağ çıkamadı

Araçlarıyla bariyerlere dalan 3 arkadaştan 1'i kazadan sağ çıkamadı

Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - Güncel

Döşemealtı, Otomobil, Antalya, Kaza, Güncel, Haber

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