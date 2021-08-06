Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam'ın ablası Ezgi Haytaoğlu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam'ın ablası Ezgi Haytaoğlu Açıklaması

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam'ın ablası Ezgi Haytaoğlu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu,"Kardeşimin idealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı.

Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Haytaoğlu,"Kardeşimin idealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı." dedi.

Abla Ezgi Haytaoğlu, Azra'nın yakınları ve arkadaşları, Kadirli ilçesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda basın açıklaması yaptı.

Ellerinde "Sessiz kalmıyoruz", "Azra'ya ses ol", "Yasta değil isyandayız", "Kadına kalkan eller kırılsın" yazılı dövizler taşıyan ve üzerlerinde Azra'nın fotoğrafının bulunduğu tişört giyen grup, saygı duruşunda bulundu.

Burada açıklama yapan abla Ezgi Haytaoğlu, Azra'nın ablası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Azra'yla hem kardeş hem de en yakın arkadaş olduklarını ifade eden Haytaoğlu, kız kardeşinin canice katledildiğini vurguladı.

Haytaoğlu, kardeşinin kararlarını her zaman desteklediğini aktararak şöyle konuştu:

"Ona harçlık verilen parayla kitap alırdı. Kafede oturmaz, tiyatroya giderdi. Dönüp kocaman gözleriyle 'Abla, ben çok başarılı olacağım' derdi. Biliyorum olacaktı. Küçük bir bedende kocaman bir kadın kadar olgun, çocukluğunu yitirmeyecek kadar canlıydı. Hayat hiç onun yanından öylece akıp gitmezdi mutlaka koşar o hayatı yakalardı. Sokaktaki kediye, öldürülen kadına, ağlayan küçük bir çocuğa hep dokunurdu kalbiyle."

Yaşananların kötü bir şaka gibi geldiğini dile getiren Haytaoğlu, "Benim kardeşimdi, bunlar olmasa da benim kardeşimdi. Banka oturmaya diye gidip tabutuyla döndü kardeşim, küçük bedeni paramparça, bir çocuk tabutuyla. Kardeşimin idealleri, hayalleri, hisleri o tabuta sığdı. Belki onun küçük bedeni başka bedenlere siper olur diye teselli oluyorum." ifadelerini kullandı.

Azra'nın okul arkadaşlarından Ömer Güven de Azra'nın haksızlığa gelemeyen bir yapıda olduğunu kaydetti.

Arkadaşının bu yüzden gazeteci olmak istediğini dile getiren Güven, Azra'nın mağdur edilmiş, hakkını savunamamış bütün kadınların sesi olma ve onların sesini duyurma hayalinin olduğunu vurguladı.

Güven, "Sadece bir aile evladını, öğretmen öğrencisini, arkadaş arkadaşı değil. İnsanlık, insanlığını kaybetti. Tüm kadınlar için hayatını adamak isteyen Azra, vahşice katledilen kadınlardan biri oldu." diye konuştu.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi, Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Kadirli ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Sanatçı Yusuf Güney, gönüllü orman işçisi oldu
Sanatçı Yusuf Güney, gönüllü orman işçisi oldu
Bakan Kurum: 'Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı.
Bakan Kurum: "Acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız için 149 konteyner kurulumu tamamlandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: '(Antalya) Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Antalya) Toplam 5 ilçemizde 59 mahallemiz yaklaşık 10 gündür süren yangınlardan etkilendi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ümit Dündar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Yusuf Güney Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam'ın ablası Ezgi Haytaoğlu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 21:49:32. #1.14#

title