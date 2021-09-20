Antalya'da ormanlık alanda atıklar toplandı

Antalya'da düzenlenen çevre temizliğinde, ormanın içinden tüplü televizyondan traktör lastiğine, içki şişelerinden plastiğe farklı atıklar toplandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Düzlerçamı Ormanı'nda düzenlediği etkinliğe, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, orman işçileri, çok sayıda meslek odası, sivil toplum kuruluşu, iş insanı ve vatandaşlar katıldı.

Önce yol kenarlarındaki çöpleri toplayan katılıcımlar, ardından orman içinde temizlik çalışmasını sürdürdü. Ormanın içinden tüplü televizyondan traktör lastiğine, içki, cam ve plastik şişelerden maskeye, eldivene, plastiğe kadar torbalar dolusu atık toplandı.

ATSO Başkanı Çetin, yaptığı açıklamada, farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini, doğa ve çevre konusunun artık tüm dünyanın gündeminde olduğunu söyledi.

"İklim değişikliklerinin, doğal afetlerin ve insan kaynaklı felaketlerin doğaya verdiği zararı en aza indirmek için artık çevremize çok daha fazla özen göstermeliyiz." diyen Çetin, Düzlerçamı Ormanı'nda herkesi üzen atıklarla karşılaştıklarını belirtti.

Televizyon, traktör lastiği, plastik ve cam gibi atıkların doğada binlerce yıl kaybolmadığını dile getiren Çetin, "Bu atıkların camlarından güneş ışıklarının etkisiyle yangınlar çıkıp, ormanlarımızı yok ediyor. En son Manavgat'tan başlayan yangınlardan sonra artık aynı felaketleri yaşamamalıyız. Bu felaketler bizlere ders olmalı." ifadesini kullandı.

"Lütfen duyarlı ve dikkatli olalım"

Antalya Orman Bölge Müdürü Dikici de ormanların nefes alınan akciğerler olduğunu belirterek, hem kara yollarının kenarında hem de piknik alanlarında temizliğin bir türlü sağlanamadığını aktardı.

Ormanların Türkiye Cumhuriyeti'nin evi olduğunu bildiren Dikici, şunları kaydetti:

"Evlerimize nasıl bakıyorsak, nasıl temiz tutuyorsak ormanlarımıza da aynı şekilde özen göstermeliyiz. Geçtiğimiz günlerde büyük bir orman yangını yaşadık. Ormanların faydasını ve önemini bir kez daha anlamış olduk. Bir kez daha aynı felaketleri yaşamamak için lütfen duyarlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım ki ormanlar tüm vatandaşlarımızın ve Cumhuriyetimizin ormanları. Bizim için su ve hava ne kadar önemliyse ormanlarımız da ülkemiz için o kadar önemli. Lütfen ormanlarımızı hep beraber koruyalım."