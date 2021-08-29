Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti Turizm kenti Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığının 33 dereceye nem oranının ise yüzde 90'a yaklaşması ile sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı...

Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti

Turizm kenti Antalya'da sahiller tıklım tıklım doldu

ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığının 33 dereceye nem oranının ise yüzde 90'a yaklaşması ile sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın etti.

Antalya'da hava sıcaklığı bugün 33 dereceye kadar ulaştı. Nem oranının 88 yüzde, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu. Kilometrelerce uzanan sahil şeridi hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu. Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz'in serin suyuna girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak hava dolayısı ile şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken bazıları da tekneden paraşütle uçarak şehri izledi.

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen Burak Zengin, "2 haftalık geldim. Sürekli buraya geliyorum. Dünyanın birçok yerine gittim en güzel yer burasıdır. Deniz ve hava mükemmel, herkese tavsiye ederim. Herkese buraya gelsin" dedi.

Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti
Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti
Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti
Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu, site yöneticisi isyan etti: Kasten yaptılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hamid Karzai Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Metin Çekmez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Cristiano Mame Thiam Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:04:19. #1.16#

title