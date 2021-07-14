ANTALYA'DA LASTİKLERİ TUTUŞAN TIR YANDI
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ANTALYA'DA LASTİKLERİ TUTUŞAN TIR YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da seyir halindeki bir TIR'ın lastikleri, bilinmeyen nedenle alev aldı.

Antalya'da seyir halindeki bir TIR'ın lastikleri, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup yangın tüpüyle müdahale etmesine rağmen yangını önlemeyedi. Alev alev yanan TIR'ın görüntülerini yoldan geçen otomobil sürücüleri cep telefonuyla görüntüledi.

Olay öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesinde, Antalya- Burdur Karayolu'nda yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu yolda seyreden TIR'ın lastikleri, bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, motor bölümüne ve TIR'ın arka tarafına kadar yayıldı. Yangını fark eden sürücü aracı sağa yanaştırıp yangın tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Sürücüye yoldan geçen diğer araç sürücüleri de yardım etti ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Yangın tüpleri ile söndürme çabası yetersiz kaldı ve alevler kısa sürede aracı sardı.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Antalya-Burdur Karayolu'nda ulaşım aksadı. TIR yangını, yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına da anbean yansıdı.

ANTALYA'DA LASTİKLERİ TUTUŞAN TIR YANDI
ANTALYA'DA LASTİKLERİ TUTUŞAN TIR YANDI
ANTALYA'DA LASTİKLERİ TUTUŞAN TIR YANDI
ANTALYA'DA LASTİKLERİ TUTUŞAN TIR YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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