Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan doğan çocuk tedavi olmayı bekliyor

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da kulak kepçesi oluşmadan ve kulak kanalları kapalı olarak dünyaya gelen 2,5 yaşındaki Zeynep Beren Aslan'ın ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için yardım ve destek bekliyor.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşayan Celal-Melike Aslan çiftinin üçüncü çocukları olan Zeynep Beren, "mikrotia tip 3" olarak adlandırılan hastalıkla doğdu. Bir kulak kepçesi yerine içinde deforme kıkırdak dokusu olan, 2 kulak kanalı da tamamen kapalı olarak dünyaya gelen Zeynep Beren, duyma sorunu yaşıyor.

Ev hanımı anne Melike Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının doğuştan kalbi delik ve mikrotia hastası olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Kızlarının kalbinin tedavisinin yapıldığını belirten Aslan, "Kulaklarıyla ilgili henüz bir tedavi bulamadık. Bu hastalık için çok araştırma yaptık. Birçok hastaneye, doktorlara gittik ama ne yazık ki bir tedaviye ulaşamadık." dedi.

Aslan, kızının sadece başına takılan bir cihazla ses duyabildiğini, ancak cihaz nedeniyle çocuğun çok agresifleştiğini ve gerçek sesleri duyamadığını ifade etti.

Benzer hastalığı bulunan çocukların ailelerle temasa geçip, nasıl bir tedavi uygulattıklarına dair bilgi topladıklarını anlatan Aslan, "Bu hastalığın tedavisinin ABD'de olduğunu söylediler. Biz de yardımseverlerden ve yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Kızımızın kulaklarına kavuşup duymasını istiyoruz." diye konuştu.

Esnaflık yapan baba Celal Aslan da kızının diğer çocukları gibi duymasını istediğini dile getirdi.

Genelde bu hastalığın tek kulakta görüldüğünü kaydeden Aslan, "Kızımızın maalesef iki kulağı da kapalı. Türkiye'de ameliyatına çok riskli dediler. ABD'de iki kulağın ameliyatı için 200 bin dolar isteniyor. Kızımızın duyabilmesi için devlet büyüklerimizden yardım ve destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.