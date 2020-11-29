Antalya'da kıskandıran yaz manzarası

Antalya'da kıskandıran yaz manzarası Turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor Türkiye'nin birçok bölgesinde kara kış etkisini göstermeye başlarken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Antalya'da kıskandıran yaz manzarası

Turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor

ANTALYA - Türkiye'nin birçok bölgesinde kara kış etkisini göstermeye başlarken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sıcak havanın etkisini gösterdiği şehirde, vatandaşlar güneşli havada spor ve yürüyüş yaptı. Sahile gelenler ise kumlara uzanıp kitap okudu, kahve keyfi yaptı. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Turistler çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Sahilde bikini ve şortlarıyla güneşlenenler kadar, kıyafetleriyle denizi izleyenlerinde olduğu görüldü.

"Havadan görüntülendi"

Sahilde yoğunluk ve denize girenler drone ile de havadan görüntülendi.

Köpeğini deniz kenarında gezdiren Anastasya, " Antalya'da hava soğuk değil. Güneş harika. Su biraz soğuk olduğu için denize girmeyeceğim ama ayaklarımı suya sokuyorum." dedi.

"Antalya çok güzel"

Müzeyyen Kankılıç, bu senenin bitmek üzere olmasına rağmen Antalya'da aralık ayına girerken sıcaklığın 21 derece olduğunu söyledi.

Belçika'da havanın çok soğuk olduğunu dile getiren Kankılıç, " Antalya'da Çok güzel bir hava var. Güneş, deniz çok güzel. Geldiğim ülkeyle hava karşılaştırılmaz bile. Orada hava çok soğuk. Ben buradan hikaye atınca imreniyorlar, ülkemi, Antalya'yı çok seviyorum. Kış mevsiminde yaz ayı gibi mevsim yaşıyoruz."ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR