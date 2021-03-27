Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
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Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi

Antalya'da güneşli havayı görenler zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde Konyaaltı Sahili'nde denizin denizin keyfini çıkardı.

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Antalya'da güneşli havayı görenler zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde Konyaaltı Sahili'nde denizin denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 17 derece olarak ölçüldü.

Ülkenin büyük bir kısmında soğuk hava ve kar etkisini gösterirken, Antalya'da da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar ulaştı, nem oranı ise yüzde 29 ölçüldü. Güneşli havayı gören vatandaşlarda soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Sahile gelen vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazıları sahilde otururken, bazıları da zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sıcaklığı 17 derece olan denize girerek yüzdü.

Deniz keyfi yapan Özgür Polat, suyun çok güzel olduğunu belirterek 30 dakika yüzdüğünü söyledi. Polat, "Antalya'yı seviyorum, kışın ortasında yazı yaşayabiliyorsun. Çok güzel bir duygu, yüzerken sürekli karlı dağlara bakıyordum, çok keyifli oluyor. Bir yandan kar görüp biryandan sıcak denizde yüzmek oldukça keyifli. Vatandaşlar önlemlerini alarak sahile gelebilirler. Mart ayında Antalya'da yüzülebilir" diye konuştu.

"Burada 365 günü yaz gibi yaşamak güzel bir duygu"

Denizden yeni çıkan milli güreşçi Mehmet Uysal da "Milli sporcuyum güreş antrenmanlarına ek olarak yüzmeye geliyorum. Burada 365 günü yaz gibi yaşamak güzel bir duygu. Başka illerde kar görürken burada denize girmek güzel duygu. Denizde daha açıkta manzaralar daha zevkli oluyor. Kartpostal gibi hem manzarayı seyredip hem denizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Açıklarda yüzerken bir yandan yüzüyorsunuz bir yandan da karı seyrediyorsunuz." dedi. - ANTALYA

Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi
Antalya'da karlı dağların gölgesinde deniz keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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