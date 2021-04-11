Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı

Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı Antalya-Konya il sınırında kar yağışından dolayı kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan aracı, vatandaşlar kurtardı.

Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı

ANTALYA - Antalya-Konya il sınırında kar yağışından dolayı kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan aracı, vatandaşlar kurtardı.

Kaza, dün gece saatlerinde Antalya-Konya il sınırı Alacabel mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikameti seyir halinde olan araç, yolda oluşan buzlanma ve kar yağışından dolayı kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. O sırada aynı yol üzerinde Seydişehir'den Alanya'ya giden Recep Erdoğan ve Şükrü Çavuşoğlu isimli vatandaşlar, şarampole yuvarlanan aracı fark edip durdu. Vatandaşlar, önce araç içerisinde yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra arabalarında bulunan halat yardımı ile aracı çekmeye çalıştılar. O sırada yol üzerinde seyir halinde giden bir beton kamyonu da olay yerinde durarak yardım etmeye başladı. Halatı beton kamyonuna bağlayan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu aracı uçtuğu şarampolden kurtardı. Kazada, ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERDOĞAN