Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı / RECEP ERDOĞAN - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı Antalya-Konya il sınırında kar yağışından dolayı kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan aracı, vatandaşlar kurtardı.

Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı

ANTALYA - Antalya-Konya il sınırında kar yağışından dolayı kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan aracı, vatandaşlar kurtardı.

Kaza, dün gece saatlerinde Antalya-Konya il sınırı Alacabel mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya istikameti seyir halinde olan araç, yolda oluşan buzlanma ve kar yağışından dolayı kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. O sırada aynı yol üzerinde Seydişehir'den Alanya'ya giden Recep Erdoğan ve Şükrü Çavuşoğlu isimli vatandaşlar, şarampole yuvarlanan aracı fark edip durdu. Vatandaşlar, önce araç içerisinde yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra arabalarında bulunan halat yardımı ile aracı çekmeye çalıştılar. O sırada yol üzerinde seyir halinde giden bir beton kamyonu da olay yerinde durarak yardım etmeye başladı. Halatı beton kamyonuna bağlayan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu aracı uçtuğu şarampolden kurtardı. Kazada, ölen yada yaralanan olmadı.

Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı
Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ERDOĞAN

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da kar yağışından dolayı şarampole yuvarlanan aracı vatandaşlar kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:45:12. #1.16#
title