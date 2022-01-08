Antalya'da kafede çıkan tartışmada silahla vurulan genç kız hayatını kaybetti - Haberler
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Antalya'da kafede çıkan tartışmada silahla vurulan genç kız hayatını kaybetti

Antalya'da kafede çıkan tartışmada silahla vurulan genç kız hayatını kaybetti
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da 17 yaşındaki kız, kafede çıkan tartışmada bir kişi tarafından ateşlenen tabancayla hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - Antalya'da 17 yaşındaki kız, kafede çıkan tartışmada bir kişi tarafından ateşlenen tabancayla hayatını kaybetti.

Kepez ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kafede çalışan Sıla P. (21) ile S.M.D. (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M.D. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti.

Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan aynı kafede çalışan Edanur Demir'in (17) başına isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Demir'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli S.M.D. ise Burdur'da yakalandı.

Demir'in cenazesini teslim almak için adli tıp morguna gelen anne Pakize ve kız kardeşi Esra Demir, gözyaşı döktü.

Cenazenin Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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