Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada
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Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada

Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, İsveç vatandaşı Dijana Konakovic'in (60) elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, İsveç vatandaşı Dijana Konakovic'in (60) elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmek isterken, minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Kestel Mahallesi D- 400 yolunda meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan, İsveç vatandaşı Dijana Konakovic, Alanya yönünde giden D.Ü.E.'nin kullandığı minibüsün çarpması sonucu yola savruldu. Minibüs ise yol kenarındaki çöp konteynerine ve ağaca çarparak durdu. Diğer sürücülerin bildirmesiyle jandarma, polis ve sağlık ekipleri, kaza yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Konakovic'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsü D.Ü.E. ise gözaltına alındı.Kaza anının güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, elektrikli bisikletiyle refüjden karşıya geçmeye çalışan Dijana Konakovic'e, minibüsün çarptığı anlar yer aldı.


Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada
Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada
Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada
Antalya'da İsveçli kadının öldüğü kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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