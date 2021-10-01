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Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Antalya'da kendisinin ikinci kattaki evinden düşen eski kız arkadaşı Safiye Nur Gündüz'ü darp ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Aytaç S.D.'nin davası, görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da kendisinin ikinci kattaki evinden düşen eski kız arkadaşı Safiye Nur Gündüz'ü darp ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Aytaç S.D.'nin davası, görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Antalya'da kendisinin ikinci kattaki evinin penceresinden düşen eski kız arkadaşı Safiye Nur Gündüz'ü darp ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Aytaç S.D.'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada katılan sanık Safiye Nur Gürbüz ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Aytaç S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.Mütalaada, sanık Ayteç S.D.'nin Gürbüz'ü döverek eve götürdüğü vurgulandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, katılan sanıkların sevgili olduğunu ancak olay tarihinden önce ayrıldığını, katılan sanık Aytaç S.D.'nin diğer katılan sanığı arayarak görüşmek istediğini söylediği, bunun üzerine buluştukları ve arkadaşlarının evine gittikleri kaydedildi. Mütalaada, katılan sanıkların tartışması üzerine Safiye Nur Gürbüz'ün evden gitmek istediği ancak Aytaç S.D.'nin kendisinin bırakacağını söyleyerek evden çıktığı, Aytaç S.D.'nin Gürbüz'ü kendisinin evine götürdüğü, araçtan indiklerinde Gürbüz'ün eve girmek istemediği ve Aytaç S.D.'nin döverek Gürbüz'ü eve soktuğu anlatıldı.

İtilen Gürbüz'ün, park halindeki aracın üstüne düştüğü kaydedildi

Katılan sanık Aytaç S.D.'nin evde katılan sanık Gürbüz'e şiddet uyguladığının kaydedildiği mütalaada, şiddetten kurtulmak isteyen Gürbüz'ün yardım talep etmek için pencereyi açtığı, o esnada arkasından gelen Aytaç S.D.'nin Gürbüz'ü, ayaklarından iterek aşağıya attığı ve Gürbüz'ün park halindeki aracın üzerine düştüğü belirtildi. Mütalaada, Gürbüz'ün Gürbüz'ün kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarına etkisi ağır olacak şekilde, evdeki boğuşma esnasında kafasına sert bir cisimle vurduğu Aytaç S.D.'nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

Dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi

Katılan sanık Aytaç S.D. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldığının belirtildiği mütalaada, katılan sanık Safiye Nur Gürbüz'ün ikinci kattan, yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikte olduğunun saptanan yerden atıldığının öne sürülmesi, katılan sanığın araçtan indikleri esnadan itibaren Gürbüz'e şiddet uygulamasının birlikte değerlendirildiğinde, suçunun 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle davanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Aytaç S.D. "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Olaydaki tek kusurum 4 bin 250 TL param çalındığında şikayetçi olmamdır" diye konuştu. Müşteki sanık Safiye Nur Gürbüz ise, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek cezalandırılmasını istedi. Sanık Aytaç S.D. hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldığını belirten mahkeme, eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında kaldığını belirterek, dava dosyasını görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Safiye şans eseri hayatta"

Duruşmanın ardından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adliye önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Hemşire Safiye Nur Gürbüz, Antalya Muratpaşa'da, 22 Mayıs tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından zorla eve çıkartıldı. Burada kendisini pencereden aşağı atan Aytaç S.D. başarılı olamadı. Şans eseri Safiye şu anda hayatta. Safiye'yi 2'nci kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan erkek arkadaşı Aytaç S.D. hakkında 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Başka kadınlara karşı da şiddet suçları olan sanığın 17 ayrı sabıkası var. 'Kasten cinayete teşebbüsten' yargılanması gerekiyordu ancak kasten yaralamadan tutuksuz yargılanıyor. Kadın katillerinin başladığı işi bitirmesi mi beklenmektedir? Safiye'yi 2'nci atarak öldürmeye kasteden sanığın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması için itiraz ettik. İtirazımız kabul edildi ve görevsizlik kararı verildi. Sanık artık 'kasten yaralama' ile değil, daha ağır bir suç olan 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmaktadır.

İddianameden

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sevgili oldukları, daha sonrasında ayrıldıkları ancak görüşmeye devam ettikleri aktarıldı. İddianamede, olay tarihinde Aytaç S.D.'nin Safiye Nur Gürbüz ile görüşmek istediği, ikamete gittiklerinde Aytaç S.D.'nin Gürbüz'ü zorla kapıdan içeriye soktuğu, belindeki kemeri çıkartarak vurduğu ve Gürbüz'ün de sert bir cisimle Aytaç S.D.'nin kafasına vurduğu anlatıldı. Şüphelinin şiddet eylemlerine devam ettiğinin kaydedildiği mütalaada, Aytaç S.D.'nin Gürbüz'ün kendisinin camdan aşağıya düştüğünü söylediği anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Aytaç S.D.'nin, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' suçlarından 4 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar, şüpheli Gürbüz'ün ise 'kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - ANTALYA

Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

Antalya'da ikinci kattan düşen kadına şiddet iddiası davası Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi

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