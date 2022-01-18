Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Aktaş'ın kullandığı 07 AHZ 711 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Hal Kavşağı'nda Faruk Yılmaz yönetimindeki 07 AIB 896 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 07 AHZ 11 plakalı otomobil, refüjdeki sinyalizasyon direğini devirdi.
İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri