Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Aktaş'ın kullandığı 07 AHZ 711 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Hal Kavşağı'nda Faruk Yılmaz yönetimindeki 07 AIB 896 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 07 AHZ 11 plakalı otomobil, refüjdeki sinyalizasyon direğini devirdi.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İnternetten hediye puan karşılığında aldığı spiral makinası hayatına mal oluyordu

İnternetten hediye puan karşılığında aldığı spiral makinası hayatına mal oluyordu
AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

Faruk Yılmaz, Muratpaşa, Ali Aktaş, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title