Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.Ö. idaresindeki 07 HFF 55 plakalı hafif ticari araç, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde Y.A.K. yönetimindeki 34 BM 3659 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki M.Ö. ve B.Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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