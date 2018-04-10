Antalya'da Haciz Nedeniyle Sitenin Asansörlerinin Çalışmaması

Antalya'nın Aksu ilçesinde 12'şer katlı iki apartmanda asansörler, elektronik hafıza kartlarının takılmasıyla yeniden çalışmaya başladı.

Avukat Safa Mete Çelik, üzerindeki haciz kaldırılan asansörlerin elektronik kartlarını yedi emin deposundan alarak Altıntaş Mahallesi'nde bulunan Dostlar Sitesi'ne geldi. Kartların takılmasıyla 12'şer katlı iki binanın asansörleri yeniden çalışmaya başladı.

Site sakinleri, 33 gün sonra yeniden asansör kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

Avukat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, borcun kooperatife ait olduğunu, bina sakinlerinin mağdur edildiğini söyledi.

Apartman sakinlerinden Mutlu Seyfioğlu ise 12. katta oturduğunu, o kata çıkmak için büyük zorluklar yaşadığını ifade etti. Ağır eşyalarını günlerdir otomobilinin bagajında bulundurduğunu anlatan Seyfioğlu, "Bu eşyaları asansör olmadan 12 kat taşımam imkansızdı. Yaşlı teyzeler her gün inmekte güçlük çekiyordu. Asansörümüze kavuştuğumuz için çok mutluyum." dedi.

Apartman sakini 72 yaşındaki Lütfiye Sarıcan, dizinden ameliyatlı olduğunu ve asansör olmaması nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını kaydetti. Her gün merdivenleri ağlayarak çıktığını söyleyen Sarıcan, "Çok mağdur oldum. Asansör sorunumuz sonunda çözüldü. Şu an rahatlıkla çıkabiliyorum. Çok mutluyum. Allah emeği geçenlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Avukat Çelik ile bina sakinleri mutluluklarını, asansör önünde öz çekim yaparak gösterdi.

Olayın geçmişi

Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 98 daireli sitenin mantolama maliyeti olduğu belirtilen 352 bin liralık borcun ödenmediğini öne süren firmanın taşeronu, 7 Mart'ta icra kanalıyla sitedeki iki apartmanın asansörlerinin elektronik hafıza kartlarını haczettirmiş, site sakinleri haczi protesto etmişti.

Site sakinleri, konuyu yargıya taşıması üzerine Antalya 5. İcra Mahkemesi, asansörlerin binanın bütünleyici parçası olduğundan haczedilemeyeceğine hükmetmişti. Mahkeme, haczin yapıldığı sitede takip borçlusu olmayan üçüncü kişilerin kullanımına da tahsis edilmiş asansörlerin kullanım dışı bırakılmasının mağduriyetlere neden olacağını vurgulamıştı.