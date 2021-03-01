Antalya'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 11 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin MİT'in de desteğiyle yürüttüğü çalışma sonucunda düzenlenen operasyonla, 175 düzensiz göçmenle yakalanan, organizatör oldukları öne sürülen 11 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar K.M.A, B.K, K.S, M.B, M.A, M.Y, D.Y, K.K, E.V, S.İ. ve M.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul'dan araçlarla Kemer ilçesine getirilen Suriye, Afganistan, Irak, Bangladeş, Filistin, Pakistan, İran ve Mısır uyruklu 175 düzensiz göçmen, dün düzenlenen operasyonla Çamyuva Mahallesi'nde kasa bölümü brandayla örtülü kamyonlarda yakalanmıştı.
Göçmenleri almak için tekneyle denizde bekledikleri tespit edilen 11 organizatör ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş