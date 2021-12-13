Antalya'da firari hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Çiftçi - Haberler | Güncel
Antalya'da hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirova Mahallesi'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 suç kaydı bulunan ve bu suçlardan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö'yü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
AA / Mustafa Çiftçi - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet