Antalya'da elektrik akımına kapılan 9 inek telef oldu
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Antalya'da elektrik akımına kapılan 9 inek telef oldu

07.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:59
Antalya'da elektrik akımına kapılan 9 inek telef oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 9 inek ahırda elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 9 inek ahırda elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Bozova Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait ahırdaki biri dana 9 büyükbaş elektrik akımına kapıldı. Yılmaz'ın haber vermesi üzerine gelen veteriner, hayvanların telef olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri ahırda inceleme yaptı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, buzdolabının elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu ineklerin akıma kapıldığını söyledi.

Hayvanlarını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten Yılmaz, "O sırada süt sağmak için süt makinesini takıyorduk, hayvanlara gözümüzün önünde elektrik çarpı. Tek geçim kaynağımız bu ineklerdi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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