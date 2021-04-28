Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memuru yaralandı
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Antalya'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memuru yaralandı

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis memuru yaralandı
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak, aracıyla polise çarpan sürücü ile yanındaki kişi yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak, aracıyla polise çarpan sürücü ile yanındaki kişi yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde bir aracın çevreyi rahatsız ederek ilerlediği şikayetleri üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Milli Egemenlik Bulvarı'nda polislerin "dur" ihtarına uymayan A.Ç, 42 HP 068 plakalı otomobiliyle trafik polisi Kemal Aydın'a çarparak kaçtı.

Yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekibince, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.Ç. ve araçta bulunan C.Ç, Alanya ilçesi İmamlı Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, hastanede yapılan ölçümlerde alkollü oldukları tespit edildi.

Kırılan sağ bacağından ameliyat edilecek olan polis memuru Aydın'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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