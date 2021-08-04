Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı
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Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Antalya'nın İbradı ilçesinin son dönemdeki en popüler turizm bölgelerinden biri olan ve yaklaşık 1500 yılkı atının serbestçe dolaştığı Eynif Ovası'nda da yangın çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün ilgi odağı haline gelen bölgede başlayan yangının kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldığı aktarılırken, bölgeden video çekip paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı atların durumundan kaygı duyduklarını ifade ediyor.

Türkiye, 28 Temmuz itibarıyla başlayan ve halen 5 ilde 14 noktada devam eden yangınlarla mücadele ederken bir kötü haber de Antalya'dan geldi.

Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı

YAKLAŞIK 1500 AT OVADA SERBESTÇE DOLAŞIYORDU

Son dönemde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen İbradı ilçesindeki Eynif Ovası'nda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yaklaşık 1500 yılkı atının serbestçe dolaştığı, Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'ndaki yangına ekipler canla başla müdahale ederken, bölgedeki yangının halen devam ettiği öğrenildi.

Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı

YILKI ATLARININ DURUMU KAYGILANDIRIYOR

Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyu olan yılkıların bulunmasıyla her geçen yıl daha da ilgi çeken ovadaki yangınla ilgili videolar sosyal medyada da büyük ses getirirken, bölgeden paylaşım yapan kullanıcılar atların akıbetini merak ettiklerini söylerken, yangına acilen müdahalede bulunulması çağrısında bulundular.

Antalya'da devam eden yangın 1500 yılkı atının yaşam alanı olan Eynif Ovası'nı da sardı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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