Antalya'da denizde ölü bulunan öğretmenin cenazesi memleketi Batman'a götürüldü

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da denizde cesedi bulunan edebiyat öğretmeni Hamza Yılmaz'ın (28) cenazesi, amcası tarafından alınarak memleketi Batman'a götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nın falezler kısmından yaklaşık 50 metre açıklarda meydana geldi. Deniz üzerinde bir kişiyi hareketsiz olarak görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede arama yapan sahil güvenlik ekipleri, bir süre sonra deniz üzerinde bir erkeğe ulaştı. Bota alınan kişi, yat limanına çıkarıldı. Burada sağlık çalışanları tarafından kontrolü yapılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a götürüldü.